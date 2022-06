06-06-2022 08:20

Le grandi manovre non sono ancora iniziate. La stagione del calcio giocato si concluderà con le ultime gare della nazionali poi sarà tutto calciomercato fino all’inizio del prossimo campionato. Nel frattempo ad essere stuzzicati saranno le fantasie e le ambizioni dei tifosi, ma in alcune circostanze le novità che arrivano dai club non sono positive.

Inter: anche Dumfries finisce sul mercato

In casa Inter i tifosi vivono ancora con un po’ di paura il ricordo della scorsa estate, quando dopo la vittoria dello scudetto furono costretti a dire addio nell’ordine ad Antonio Conte, Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Marotta ha dimostrato di essere in grado di costruire una squadra vincente anche dopo cessioni importanti. Nelle ultime ore si parla con insistenza di un possibile addio dell’esterno olandese Denzel Dumfries, con due club esteri che hanno espresso interesse nei suoi riguardi.

Inter: per la fascia Lazzari e Cuadrado

Dopo la partenza a parametro zero di Ivan Perisic, i nerazzurri potrebbero essere costretti a rifare completamente le fasce se dovessero dare anche l’addio a Dumfries. Per la sua sostituzione già si fanno i nomi di Manuel Lazzari e di Juan Cuadrado. In particolare il giocatore della Juventus sembra al centro di un caso con una forte tensione tra lui e la dirigenza bianconera dopo il rinnovo automatico del suo contratto.

Inter: i tifosi dicono no a Cuadrado

Se le partenze sono considerate qualcosa con cui condividere, i tifosi dell’Inter pongono però delle condizioni sugli arrivi e nel caso specifico su un eventuale arrivo dello juventino Cuadrado: “Ci credo poco, con il rinnovo automatico non credo la Juve gli dia la possibilità di venire da noi”, scrive Bam Bam. Mentre Tyran commenta: “Lazzari sarebbe interessante come profilo. L’altro non lo posso nemmeno vedere”. Ed ancora: “Non scherziamo. Il tuffatore seriale se lo possono tenere. Meglio Lazzari”.

Nelle ultime ore in casa Inter si è parlato con grande insistenza di un possibile arrivo dal Cagliari, del giovane esterno destro Bellanova. Ma per i tifosi la priorità è quella di riuscire a trattenere Bastoni: “Se vendiamo Dumfries ma rimane Bastoni per me può venire anche quel coso della Juventus”, sottolinea Alessandro. La pensa così anche Vira: “Mi dispiacerebbe una partenza di Dumfries ma spero che il suo sacrificio serva per trattenere Bastoni, Skriniar, Lautaro e Barella”.