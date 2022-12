Inter: Dumfries potrebbe partire a gennaio

29-12-2022 15:35

Continua l’interessamento del Chelsea per Denzel Dumfries, con l’olandese che potrebbe partire già a gennaio nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta all’altezza che accontenti l’Inter. Secondo quanto riportato dal portale online di Tuttosport, in caso d’addio dell’esterno, il club milanese dovrebbe correre subito ai ripari, con tre nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Tajon Buchanan, del Club Brugge, Wilfred Singo del Torino ed Emerson Royal, in uscita dal Tottenham di Antonio Conte.