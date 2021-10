Inter, durissimo attacco di Massimo Cellino ai nerazzurri

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, ai microfoni di Teletutto, ha attaccato duramente l’Inter a causa della gestione del suo bilancio, arrivando a dire non solo che lo scudetto dei nerazzurri è stato immeritato, ma anche che col passivo di 245 milioni il campionato l’ha perso e che l’ha vinto il Milan.

“Il Covid ha offerto un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del Coronavirus – ha detto Cellino, virgolettato riportato da fcinternews.it -. Ma i bilanci fanno emergere perdite di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di Serie A, perché a inizio anno si sa già quanto denaro entrerà nelle casse e quanto potrà essere speso. Ci si può anche indebitare per vincere lo scudetto, e quindi fare il passo più lungo della gamba. Nessuno ti obbliga a essere virtuoso. In più, magari, nemmeno ottieni risultati, ti fai coinvolgere emotivamente e ti esponi. Se l’Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. Il Milan, di cui conosco perfettamente la gestione, ha vinto lo scudetto molto più dell’Inter”.

“Quando sono tornato dall’Inghilterra ho trovato un calcio totalmente cambiato, devastato – ha continuato l’ex presidente del Cagliari -. In Inghilterra, prima di farmi comprare il Leeds mi hanno fatto una sorta di interrogatorio. Hanno voluto sapere tutto. Qui, invece, arrivano persone che acquistano un società, ma in realtà non si conosce con certezza di chi è la proprietà. E se il calcio non torna a essere corretto e trasparente continuerà ad attirare personaggi dubbi. Dal canto mio, pago regolarmente gli stipendi e le tasse. Quando sono arrivato qui ho trovato una situazione patrimoniale pesante. Adesso c’è una società sana che deve riuscire ad andare avanti in autonomia”.

OMNISPORT | 10-10-2021 13:40