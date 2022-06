Inter, Dybala mai così vicino: offerta accettata, presto la firma

14-06-2022 11:07

L’Inter si sta muovendo davvero rapidamente per consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa già a partire dall’inizio del ritiro estivo. In quest’ottica, apre oggi la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero trovato finalmente l’accordo con Paulo Dybala, che dunque dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Dybala cede alla corte dell’Inter: sarà nerazzurro

Fin da subito l’Inter, nella persona di Beppe Marotta, era sembrata la squadra più decisa dei confronti del numero 10 argentino. Dai primi segnali di dissapori tra la Joya e la Juventus, l’Inter era uscita come la destinazione più probabile.

E infatti così è stato, con Dybala, tra l’altro a segno nella Finalissima contro l’Italia, che ha accettato il quadriennale offertogli da Marotta. Sembra che decisiva nella trattativa sia stata anche la mamma del giocatore, Alicia. Tra martedì e mercoledì ci sarà un ulteriore incontro tra l’agente di Dybala Antun e la dirigenza nerazzurra per mettere tutto nero su bianco.

Come giocherà l’Inter con Paulo Dybala in campo

Dybala è uno dei giocatori più tecnici e belli da vedere al mondo, ma la sua collocazione tattica in campo, specie in un calcio fisico e dalle posizioni fisse come oggi, non è affatto semplice.

Sarri, Pirlo e Allegri ci hanno litigato non poco per trovargli un posto, dato che non è un’ala ma neanche una vera prima punta. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi lo vedremmo bene come seconda punta al fianco di Lautaro Martinez, per comporre un attacco molto leggero ma decisamente rapido e tecnico.

In linea teorica potrebbe giocare anche da moderno Luis Alberto, con compiti di impostazione e di assistman come lo spagnolo alla Lazio. La cosa però potrebbe cambiare in caso di arrivo di Romelu Lukaku. In quel caso noi non pensiamo che si arriverà a un tridente, dato che ne Lautaro ne Dybala potrebbero veramente fare gli esterni.

In caso di arrivo di Big Rom noi scommetteremmo su un 3-4-1-2, con Dybala dietro la coppia Lautaro-Lukaku.

