Inter, è fatta per il primo colpo di mercato: tifosi su di giri

Fine del tormentone, l’Inter ha trovato il portiere del futuro. Il club nerazzurro ha praticamente messo le mani su André Onana, numero uno dell’Ajax e della nazionale del Camerun. Un calciatore inseguito a lungo e con cui, come raccontano le ultimissime voci di mercato, è stato raggiunto un accordo per la prossima stagione. Arriverà a giugno, al termine del campionato, pronto a dare il suo contributo alla causa nerazzurra a partire dall’annata 2022-23.

Inter, accordo raggiunto con Onana

Non è ancora stato messo nero su bianco, ma l’affare è ormai fatto. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che dà ampi ragguagli sullo stato della trattativa con l’estremo difensore dei ‘Lancieri’ di Amsterdam: “L‘Inter ha già trovato il numero uno del futuro: sarà André Onana, 25enne portiere dell’Ajax e della nazionale del Camerun. Onana, come Handanovic (che potrebbe restare da vice), ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e sarà libero di firmare per una nuova squadra dal prossimo 1 febbraio: salvo sorprese, la nuova destinazione sarà Milano, sponda nerazzurra. L’accordo con l’Inter è già stato trovato e sarà reso ufficiale dopo il mercato di riparazione”.

Onana all’Inter, entusiasmo tra i tifosi

La notizia dell’ormai certo ingaggio di Onana ha regalato il sorriso in mattinata ai tifosi dell’Inter: “Con Handanovic non si può più andare avanti: ma non è che può arrivare qualche mesetto prima?”, chiede addirittura un supporter. “Onana a parametro zero rischia di essere un altro capolavoro di Marotta. Il portiere è fermo da quasi un anno, ma ha tutto il tempo per riprendere il ritmo gara e prendersi la porta dell‘Inter“, è il commento di un fan che elogia il dg. Spuntano anche gli esperti che descrivono le caratteristiche del nuovo acquisto: “Deve migliorare nelle uscite alte e nella lettura di alcune situazioni di gioco. Questo sì. A livello di riflessi, top. A livello di costruzione del basso, (comprando un portiere, bisogna tenere conto di questo aspetto) top. Quest’ultimo aspetto mi ha colpito molto”. Anche altri tifosi approvano: “È il migliore su piazza in questo momento”. E ancora: “Forse smetteremo di tremare ogni volta che qualche avversario tira in porta”.

SPORTEVAI | 05-10-2021 09:34