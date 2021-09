Ajax, il DS Marc Overmars: "Onana non rinnoverà"

Si sta parlando già da un po’ in casa Inter del dopo Handanovic. Il portierone, per anni un dei miglior in Europa, sta attraversando un periodo di flessione, e l’età avanzata suggeriscono ai nerazzurri di pensare ad un sostituto. Buone notizie giungono direttamente dall’Ajax, attuale squadra di colui che Marotta ha indicato come il perfetto successore di Samir, ovvero Andre Onana.

iI direttore sportivo dei LancieriMarc Overmars nel corso del pre partita della sfida di Champions League contro il Besiktas, ha annunciato che il portiere non rinnoverà il suo contratto col club olandese:

“Non stiamo parlando del suo rinnovo. Ci abbiamo provato e abbiamo deciso deciso di andare oltre visto che non rinnoverà”.

L’iInter dunque potrebbe avere la strada spianata per l’acquisto a zero dell’estremo difensore.

OMNISPORT | 28-09-2021 19:27