Inter, ecco Barella e Lautaro: e sul futuro arrivano certezze

06-03-2022 12:02

L’Inter e i tifosi nerazzurri hanno ritrovato i migliori Barella e Lautaro Martinez proprio nel momento clou della stagione. I campioni d’Italia in carica, dopo un mese di febbraio complicato, hanno perso molti punti e Milan, Napoli e anche Juventus ne hanno approfittato per ridurre lo svantaggio sul primo posto. Adesso, per il tricolore, è bagarre.

Inter, Barella e Lautaro tornati grandi

L’Inter aveva bisogno di ritrovare i gol dell’argentino e lo smalto del centrocampista azzurro. Contro la Salernitana, match vinto a San Siro dai padroni di casa per 5-0 come all’andata, i protagonisti assoluti sono stati il numero 10 e il campione d’Europa con l’Italia. Lautaro ha segnato tre gol, Barella gli ha servito due assist al bacio. Una risposta importante dopo le critiche delle ultime settimane.

Barella: la cura di Inzaghi

La cura di Barella, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stata merito di Simone Inzaghi. Il tecnico lo ha coccolato, facendolo sentire importante e ricordando al centrocampista azzurro che sarà il capitano futuro dell’Inter. Il giocatore sardo si è motivato e ha tirato fuori gli artigli, tornando il calciatore totale che i tifosi hanno ammirato da quando veste la maglia nerazzurra.

Inzaghi ha lavorato tanto anche su Lautaro Martinez e i risultati, anche se con un po’ di ritardo, sono arrivati. Adesso l’argentino ha voglia di non fermarsi più, due mesi senza segnare sono stati un’agonia e tutto il reparto offensivo ne ha risentito.

Inter, l’agente di Lautaro: “Resta”

Qualche tifoso ha cominciato a dubitare anche sul futuro di Lautaro, ma dopo la tripletta alla Salernitana ci ha pensato l’agente Camano ha rassicurare l’ambiente: “Lauti resta a Milano. Qui è felice e lo è anche la sua famiglia. Si sente a casa ed è a tutti gli effetti un tifoso di questo club. Nessuna possibilità che lo veda lontano da qui. Lo assicuro”. Buone notizie insomma, in campo e fuori.

OMNISPORT