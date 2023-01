Inter, Gagliardini nel mirino del Nottingham Forest

25-01-2023 14:59

Il Nottingham Forest è interessato a Roberto Gagliardini, centrocampista dell‘Inter che ha il contratto in scadenza a giugno e che non rinnoverà. Gli inglesi l’estate scorsa non hanno badato a spese, eppure sono 13esimi con appena 4 punti di margine sulla zona retrocessione. Cercano quindi un profilo di esperienza. All’Inter non interessa tanto il destino del suo giocatore a giugno, ma quel che succederà nei prossimi giorni. In casa nerazzurra sono disponibili ad ascoltare le proposte che dovessero arrivare dall’Inghilterra. Gagliardini cerca maggiore spazio, dunque accetterebbe l’esperienza all’estero, in un campionato per giunta competitivo come quello inglese.

