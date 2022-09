Inter, Gosens: "Sono felice e voglio lottare per i nerazzurri"

23-09-2022 17:23

In un’intervista rilasciata a Sport1.de, Gosens ha parlato così dell’Inter: “Gioco in un top club mondiale e sono felice. Il mio obiettivo è affermarmi in questo grande club. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive, sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere il ritmo”.

Infine, Gosens ha rivelato: “Ho parlato al telefono con Simon Rolfes (direttore sportivo del club tedesco) e abbiamo avuto uno scambio sincero. Gli ho detto che la mia avventura qui non è finita e che vorrei lottare per l’Inter. Mi sento molto bene e di certo non sono qui contro la mia volontà. Sono super motivato, anche se sono soddisfatto solo quando sono in campo”.