Inter su Gudmundsson: Commisso dice no alla Juve per Nico Gonzalez e Marotta si gioca la carta Arnautovic

Inter, Gudmundsson torna di moda. L'incredibile incastro mancato che potrebbe favorire i nerazzurri e portare il talento islandese agli ordini di Simone Inzaghi

Giornata ricca di intrighi di mercato quella che di questo 12 agosto prossimo a congedarsi. Dopo le trattative sull’asse Torino-Milano, conla Juventus e il Milan pronti a parlare di Pierre Kalulu e, magari, anche di un possibile scambio che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Alexis Saelemaekers, si fa rovente anche in quadrato che coinvolge gli stessi bianconeri, la Fiorentina, il Genoa e l’Inter. Quattro squadre per due nomi: Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson.

Stallo di mercato per Nico e Albert

La notizia capace di dare il via al più classico degli effetti domino al contrario è quella della brusca frenata nella trattativa tra la viola e la Juventus per l’esterno argentino che pareva destinato a vestire il bianconero. Di conseguenza, senza l’incasso per Nico Gonzalez, i gigliati uscirebbero dalla corsa per l’islandese del Grifone, che intanto nella giornata odierna è tornato ad allenarsi agli ordini di Alberto Gilardino.

Commisso, no alla Juve per Nico Gonzalez

Ma andiamo con ordine. Come fatto trapelare da Radio Bruno, la società viola avrebbe bloccato la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. L’emittente radiofonica ha rivelato come la volontà del patron della Viola, Rocco Commisso, sia quella di trattenere il talento di Belén de Escobar. Una scelta che, inevitabilmente, porta la Fiorentina a dire addio a Gudmundsson e che obbliga la Juventus a cercare alternative, vedi Alexis Saelemaekers.

Inter e Genoa, l’asse torna di moda

Chi ne può approfittare? Certamente, l’Inter, che oggi ha ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2029, ma anche il Genoa, che imbastendo una trattativa con i nerazzurri di Marotta potrebbe strappare quella prima punta capace di colmare il vuoto lasciato da Mateo Retegui, accasatosi dal giorno alla notte all’Atalanta, dopo il brutto infortunio che priverà la Dea di Gianluca Scamacca praticamente per l’intera stagione.

Arnautovic la chiave per convincere il Grifone

Come rivelato anche da Sky Sport, la chiave in mano a Marotta per portare alla corte di Simone Inzaghi una delle rivelazioni più bella della passata stagione di Serie A risponde al nome di Marko Arnautovic, ai margini del progetto nerazzurro e profilo assolutamente gradito al Grifone e ad Alberto Gilardino.

Ovviamente, ci sarà da trovare la quadra sulle cifre (il Grifone valuta Gudmundsson tra i 25-30 milioni), oltre che capire la disponibilità dell’austriaco ex Bologna di trasferirsi sotto la Lanterna, ma in viale della Liberazione si lavora per valutare ogni possibilità e incastro. D’altronde perché non provare ad approfittare di una situazione che, fino a qualche ora fa, sembrava completamente differente, con l’islandese e l’argentino promessi sposi rispettivamente a Fiorentina e Juventus?