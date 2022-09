09-09-2022 09:36

Non c’è solo la critica feroce nei confronti di Simone Inzaghi, del suo gioco e delle sue scelte di formazione, ad agitare i tifosi dell’Inter nel momento più delicato di questo avvio di stagione.

Sul tecnico (che per molti sta facendo rimpiangere anche Spalletti) ha parlato l’ad Marotta che da un lato lo ha confermato sulla panchina ma dall’altro ha lanciato segnali precisi – dopo gli ultimi risultati negativi – chiedendo a tutti di dare di più ma ora sotto accusa è anche il mercato fatto dallo stesso dg.

Vecino fa doppietta e lancia frecciate a Inzaghi

Nel debutto vincente della Lazio in Europa League contro il Feyenoord ha brillato proprio un ex Inter, quel Vecino rottamato in fretta dai nerazzurri e che ieri ha realizzato una splendida doppietta (più un assist) contro gli olandesi.

A fine gara l’uruguaiano si è sfogato dicendo: “All’Inter con Conte ero tornato da un pesante infortunio e in una squadra così competitiva trovare posto è stato difficile. Poi quando è arrivato Inzaghi mi ha promesso un ruolo importante in squadra ma non è successo”.

“Ora sto bene, ho un mister come Sarri che crede in me e mi stima tantissimo, questo mi spinge a fare meglio. Sto migliorando anche fisicamente, sono arrivato a stagione iniziata, per due mesi ho lavorato da solo, quindi ci vuole un po’ di tempo, ma oggi ho giocato 70’…”.

Inter, i tifosi ora rimpiangono anche Vecino

Parafrasando un antico adagio si può dire che “l’erba del Vecino è sempre più verde” a giudicare dalle reazioni dei tifosi: “Possiamo dire che quando Vecino ha capito di essere ultima ruota del carro per Mister Inzaghi ha smesso di allenarsi come si deve?”, oppure: “Tenere Gagliardini e mandare via Vecino e’ stato un errore” e ancora: “Negli « scambi » con la Lazio sbagliamo sia l’andata che il ritorno, non male”

C’è chi osserva: “Vecino sarebbe stato importante per il gioco di Inzaghi, Centrocampista di inserimento con centimetri, il problema è che non si impegnava o era rotto, anche con Conte Vecino aveva spazio all’inizio, poi ci ha litigato e si è spaccato” e poi: “Perché i nostri scarti una volta venduti diventano campioni nelle altre squadre?”.

Il web è scatenato: “A parte i goal importanti che ha fatto per noi, l’anno scorso Inzaghi non fece, sbagliando, il turnover che invece fa quest’anno” e anche: “Adesso che è alla Lazio, Inzaghi lo farà comprare….” e poi: “Che Vecino fosse un giocatore di un’altra categoria si era visto dalla prima partita con la maglia della Lazio. Solo che i tifosi, e parte della critica, giudica un giocatore solo dai goal che mette a segno” e infine: “Cioè, Vecino (in Europa) con la Lazio ha fatto più goal di Calhanoglu in 1 anno di inter (in Europa)? Grande stratega Marotta!”.