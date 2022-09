08-09-2022 16:04

Le partite deludenti dell’Inter cominciano a essere un po’ troppe per i tifosi nerazzurri, che dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all’esordio in Champions League hanno riversato sui social network la loro rabbia.

Inter, i tifosi stufi di Inzaghi

Stavolta, più che sulla società e sulle sue scelte al risparmio sul calciomercato, a finire nel mirino degli interisti è stato Simone Inzaghi. Alcuni tifosi dell’Inter sono arrivati a tirare in ballo Luciano Spalletti, tecnico mai amato fino in fondo dalla piazza nerazzurra, che però ieri è stato protagonista di una serata storica al Diego Armando Maradona, dove il suo Napoli ha strapazzato per 4-1 il Liverpool.

I tifosi dell’Inter rimpiangono Spalletti

Con Spalletti sulla panchina dell’Inter, secondo alcuni supporter nerazzurri, Skriniar e compagni vivrebbero un’altra situazione. “Inzaghi sta mostrando tutti i suoi limiti – scrive Dogdiddy – l’allenatore l’Inter ce l’aveva, e con gli acquisti fatti per Conte avrebbe anche vinto… si chiama Luciano Spalletti. E non lo dico ora che ha strapazzato il liverpool, l’ho sempre sostenuto. Vorrei vedere Lucianone con una società che gli da pieni poteri”.

“Spalletti? Quello che lo scorso anno per l’ennesima volta si è sciolto come neve al sole? Ma fatemi ridere”, replica Aslan. Ma Pomfi risponde: “Sciolto? è arrivato terzo giocando con Insigne e Mario Rui e con una rosa di forse 13 giocatori. Tra l’altro quest’anno idem, stanno facendo già un ottimo campionato avendo speso 3 lire. Dategli una rosa all’altezza. In carriera non l’ha mai avuta”.

Gli interisti riconoscono i meriti dell’ex

“La vittoria più grande di sempre del Napoli in Europa non è casuale, i meriti del Napoli e di Spalletti sono enormi, e vanno ben oltre i difetti manifestati dai Reds. Anche all’Inter servirebbe ancora”, commenta Inter3. “Spalletti ha dato al Napoli estro e spensieratezza. Questo è mancato all’Inter, che gioca sempre con un timore reverenziale, indipendentemente da chi ha davanti”, aggiunge Simone.

“L’Inter prendendo Inzaghi non ha fatto solo un downgrade rispetto a Conte, ma ha fatto un downgrade anche rispetto all’era pre conte ovvero Spalletti”, il parere di Onoly. “In questo momento pure uno Spalletti sarebbe meglio di Inzaghi”, la chiosa di Francccesco.