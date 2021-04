Inter, i tifosi squarciano il velo: “Possiamo dirlo”

Nessuno ha il coraggio di pronunciarlo apertamente. L’Inter conquista una vittoria pesantissima sul campo del Bologna al termine di una gara in cui la formazione di Antonio Conte non ha brillato. Ma arrivano i tre punti e soprattutto un vantaggio che si fa sempre più importante sulle inseguitrici. I nerazzurri hanno otto punti di vantaggio sul Milan e con una gara da recuperare: a 10 partite dalla fine sembra ormai un vantaggio incolmabile per le inseguitrici.

I tifosi continuano a mantenere la calma ma sui social si respira il traguardo ormai vicino per i nerazzurri. La prova contro il Bologna non è piaciuta ma ora va bene così: “La strada è ancora lunga ma sono queste le partite decisive”, scrive Mattia. Anche Gianni la vive allo stesso modo: “Mamma mia che sudata ma è un altro mattonino”. E in tanti esaltano lo spirito di Antonio Conte: “Rabbiosi e con la bava alla bocca fino alla fine. La squadra di Antonio Conte”.

Sempre “Lui”

Ancora una volta a dare il là alla vittoria dell’Inter ci pensa il belga Romelu Lukaku. L’attaccante si conferma il vero trascinatore della squadra di Antonio Conte e sblocca anche il match insidioso di Bologna. Riccardo è sicuro: “L’Inter vincerà lo scudetto perché ha l’attaccante più forte di tutti. D’altra parte è quasi sempre così”. Anche il giornalista Riccardo Cucchi esalta la prova del giocatore belga: “Media gol impressionante in maglia nerazzurra”.

Tutti predicano calma

I pareggi di Milan e Juventus arrivati nel pomeriggio aprono un’autostrada per la squadra di Antonio Conte ma i tifosi continuano a predicare calma nel corso di tutta la giornata e anche dopo la fine del primo tempo. Fabrizio Biasin, giornalista e grande tifoso Inter, invita tutti alla calma alla fine dei primi 45 minuti nonostante l’Inter sia in vantaggio. E la sensazione è che ormai il traguardo sia davvero vicino e l’unica cosa da fare è quella di evitare errori. E i tifosi delle altre squadre provano a stuzzicare: “Quando non vinci nemmeno un piccolo trofeo da 11 anni la scaramanzia è d’obbligo”.

Il particolare

Nonostante l’importanza della posta in palio per l’Inter. I tifosi nerazzurri trovano anche il modo per stemperare un po’ la tensione della partita, il tutto grazie a Marcelo Brozovic che scende in campo con un nuovo tatuaggio: una bomba a colori sul collo. Le immagini fanno immediatamente il giro dei social e sulla scelta del centrocampista croato si scatena l’ironia: “Spero davvero che Brozo abbia trovato questa cosa nei poliresti o in qualche pacco di brioche”, scrive Rocco. “Il tatuaggio di Brozovic consacra il croato tra i primi cinque intellettuali di sempre”. Mentre per gli Autogol non c’è dubbio: “Tatuaggi brutti e dove trovarli”.

