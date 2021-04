Inter, Antonio Conte e la ricetta scudetto: "Zitti, non parlate"

In vista di Bologna-Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa. Per lo scudetto, Conte ha la ricetta: “La ripresa è sempre insidiosa, abbiamo avuto poco tempo ma ci stiamo preparando al meglio. Come stanno Handanovic e gli altri negativizzati? Bene, qualche strascico può esserci ma stanno bene. L’errore da non fare ora come ora è parlare! Zitti, testa bassa e lavorare. La pressione? Per una squadra come l’Inter è cosa normale”.

Inter alle prese col Covid e adesso preoccupa il focolaio in nazionale: “Handanovic si è negativizzato subito, è stato quello che ha potuto riprendere in maniera più celere. Vecino è tornato anche lui da tre giorni ad allenarsi, è in una buona condizione anche perché in questo periodo lo staff ha lavorato con loro da casa. De Vrij ieri ha fatto il primo allenamento con noi. Inevitabilmente qualche strascico c’è per chi ha avuto il virus, ma abbiamo cercato di tenerli in ottima condizione. Ci auguriamo di avere presto anche D’Ambrosio. Abbiamo bisogno di tutti. Come ho ritrovato Sensi dopo la parentesi in Nazionale? Sono molto contento per Stefano perché a livello mentale il fatto di sbloccarsi è stato molto importante”.

Inter reduce da 8 vittorie consecutive in campionato: “L’importante è dare continuità ai risultati. Siamo stati bravi a fare questo filotto di vittorie. Mi auguro di non fermarci. A Bologna sappiamo di affrontare una squadra che vorrà con tutte le proprie forze fermarci. Ci siamo arrivati con il lavoro fin qui. Lavoriamo dall’anno scorso e cerchiamo di migliorarci, eliminando i difetti ed esaltando le nostre doti”.

Lo scudetto è ormai solo nelle mani dell’Inter: “La pressione è quella che ci deve essere sempre in una squadra come l’Inter. Bisogna affrontarla nella giusta maniera, capisco che per tanti è la prima volta ma dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo sempre ragionato così e continueremo così”.

OMNISPORT | 02-04-2021 14:54