Inter: idea Caicedo per sostituire Correa

22-01-2022 15:20

Per sostituire l’infortunato Joaquin Correa, l’Inter pensa a una soluzione in prestito e il prescelto potrebbe essere Felipe Caicedo, conosciuto e apprezzato da Simone Inzaghi. Correa dovrebbe saltare sei partite, compresa l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. Caicedo viene considerata un’occasione di mercato low coast. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già stati contatti tra l’Inter e l’agente dell’attaccante, Matteo Materazzi, nonché poste le basi per un arrivo in prestito dell’ex Lazio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT