Inter: il dopo Onana potrebbe essere Audero

I nerazzurri guardano al portiere della Sampdoria, appena retrocesso in Serie B: i blucerchiati chiedono 10 milioni

24-06-2023 13:31

Non è detto che il dopo Victor Onana debba essere di nuovo straniero. In casa Inter si sfoglia la margherita in attesa che i pretendenti del portiere nigeriano affondino il colpo. Chi sarà il suo sostituto? Secondo Tuttosport, sarebbe entrato nel casting anche Emil Audero, cresciuto nel vivaio della Juventus e retrocesso quest’anno in Serie B con la Sampdoria. I blucerchiati hanno fissato il prezzo di 10 milioni di euro, ma il club nerazzurro potrebbe optare per contropartite tecniche, giovani che potrebbero essere utili alla Doria nel prossimo torneo cadetto.