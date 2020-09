Inter, il mercato preoccupa: “Ennesima occasione sprecata”

Sono bastati pochi giorni alla Roma per perfezionare l’affare che portare Kumbulla in giallorosso. Il difensore del Verona era uno dei pezzi pregiati del mercato ed uno di quelli maggiormente chiacchierati negli ultimi mesi. Sulle tracce del giocatore ci sono state praticamente tutte le squadre di serie A: dal Napoli al Milan, passando per Lazio e Inter.

E sui social è proprio la squadra nerazzurra a finire nel centro del mirino. Di certo nel mancato affare Kumbulla hanno pesato anche le disposizione di Antonio Conte che sembra aver chiesto alla società un mercato fatto di scelte concrete con giocatori esperti in grado di dare un contributo immediato alla causa e non da giovani speranze.

Marotta nel mirino

La sensazione di molti tifosi dell’Inter è quella che i nerazzurri abbiano mancato alcune occasioni importanti sul mercato come Kumbulla, ma anche Kulusevski e Tonali: “L’Inter corteggia Tonali per mesi e lo sta per prendere. Poi lo molla e Tonali finisce al Milan. L’Inter è forte su Kumbulla. Poi lo molla e lui va alla Roma. Ma Marotta ha le idee chiare o viene pagato per muoversi a caso?”, chiede Massimo.

E ancora: “Colpaccio della Roma con Kumbulla, dei tre classe 2000 (insieme a Tonali e Kulusevski) è quello che mi piace di più. Peccato che l’Inter non sia riuscito a prenderne neanche uno”, il pensiero di Filippo. Sentimento condiviso anche da Rick: “Anche io speravo in Kumbulla, era quello più importante per noi anche in vista del nostro 3-5-2”.

Ma ci sono anche molti tifosi che sottolineano come la strategia dell’Inter sia stata in realtà molto chiara: “Si deciso di investire o almeno puntare in un’altra direzione – commenta Vince – Nessuno dei tre per me era il Barella dello scorso anno nel senso che per me Barella era già pronto oltre che forte, veniva da anni di serie A. Con i giovani è così, uno lo prendo e tre li perdo. E comunque anche quest’anno l’Inter il colpo giovane lo ha fatto con Hakimi”.

SPORTEVAI | 16-09-2020 09:15