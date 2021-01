Inter, il post di Sanchez scatena l'ironia dei tifosi

La rabbia dei tifosi dell’Inter per la sconfitta in casa della Sampdoria non è ancora sbollita. Lo dimostrano le reazioni dei supporter nerazzurri al post che Alexis Sanchez ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’attaccante cileno, che a Marassi ha fallito un rigore quando il punteggio era sullo 0-0, ha pubblicato una foto della partita di Genova con un commento riferito proprio all’errore dal dischetto.

Il post di Sanchez

“Nella mia vita ho sbagliato tante volte come calciatore – ha scritto Sanchez – Ho vinto e perso delle finali. I miei compagni si sono fidati di me…E per vincere bisogna rischiare e non avere paura di sbagliare. Ed è così che ho vinto quasi tutto nella mia carriera. Alziamo la testa che questo 2021 è appena iniziato. Dammi la palla e ti faccio vincere”.

Sanchez di fatto invita i tifosi a dimenticare il suo errore dagli 11 metri e a fidarsi di lui. La risposta degli interisti, però, non è sembrata proprio quella auspicata dall’ex attaccante di Arsenal e Manchester United.

Le reazioni dei tifosi tra ironia e rabbia

“Poraccio – il commento di Luana – ha tirato un rullino. Di questi tempi è rischioso stare nelle RSA… quindi sta all’Inter”. “Per vincere ti devi togliere dalle scatole! Giocatore finito!”, aggiunge duro Giuseppe.

“Per vincere basta non sbagliare i rigori come fai tu”, il commento di Tony. Filippo ricorda lo score non esaltante del cileno dal dischetto: “8 rigori sbagliati su 12 poteva esser la mia statistica da scarpone, non quella di uno considerato una punta esperta. Meno parole e più fatti prego”.

Maurizio, invece, se la prende con Conte: “Una punta esperta potrebbe non saper tirare i rigori e il suo allenatore dovrebbe saperlo (sopratutto se prende 12 milioni all’anno)”.

SPORTEVAI | 08-01-2021 11:01