Inter, il rinnovo di Skriniar non si sblocca: pronte le alternative

26-11-2022 10:07

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, man mano che passano i giorni aumentano le inquietudini nei nerazzurri per il rinnovo di Milan Skriniar, che ormai è bloccato da parecchie settimane. In caso di mancato accordo l’Inter sarebbe costretta a vendere lo slovacco classe 1995 per non farlo partire a zero, e servirebbe dunque un’alternativa pronta.

La Rosea parla di Giorgio Scalvini, che però l’Atalanta valuta 40 milioni e quindi il club vorrebbe scendere di cifra. Dunque sarà necessario cercare qualcuno più abbordabile, e il nome giusto potrebbe essere quello di Yunus Musah, mediano del Valencia che sta giocando al momento in Qatar con gli USA.