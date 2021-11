L'Inter trema per Sanchez: esce alla mezzora per un problema muscolare

17-11-2021 10:42

L’espulsione di Arturo Vidal, ma non solo: la notte cilena consegna all’Inter una brutta notizia in vista del ritorno in campo in Serie A nel prossimo weekend.

Il club nerazzurro attende con apprensione il rientro di Alexis Sanchez, infortunato nella sfida contro l’Ecuador e uscito dopo 36 minuti dopo aver chiesto il cambio, lasciando il posto a Meneses.

Una notizia a cui seguiranno sicuramente i vari accertamenti del caso. Alla vigilia dei diversi impegni con il Cile, il commissario tecnico Lasarte aveva elogiato il giocatore, “bacchettando” l’Inter per lo scarso impiego. “Ci sono state volte in cui Alexis Sanchez con l’Inter non ha giocato per nulla. Ora gioca un po’, ma secondo me fa bene ogni volta”, ha ammesso negli scorsi giorni.

L’infortunio, dalle prime immagini, non lascia presagire niente di buono, però: il cileno uscendo dal campo si è toccato la coscia, facendo pensare a un guaio muscolare.

Una volta rientrato a Milano si sottoporrà agli esami per valutare la condizione: Simone Inzaghi lo aspetta con ansia, sperando di non doverne fare a meno in vista di un periodo pieno di impegni.

OMNISPORT