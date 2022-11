Inter in ritiro a Malta durante il Mondiale: fissate due amichevoli

08-11-2022 23:51

Mentre il campionato di Serie A è ormai prossimo alla sosta per fare spazio all’inedito Mondiale autunnale, le squadre stanno mettendo a punto i piani per gestire al meglio la lunga pausa forzata che ingloberà anche quella per le festività natalizie.

Per quanto riguarda l’Inter la tv maltese TVMSport ha anticipato la programmazione del club nerazzurro, che dovrebbe allenarsi sull’Isola dal 5 al 9 dicembre. In questi giorni sarebbero in corso gli ultimi preparativi per garantire al gruppo di Simone Inzaghi tutte le strutture necessarie per le proprie necessità.

Durante i cinque giorni di lavoro, che vedranno allenarsi i giocatori che non parteciperanno a Qatar 2022, l’Inter dovrebbe anche disputare due amichevoli: una contro l’Hamrun Spartans, campione nazionale nel 2021, e la seconda con un’altra formazione locale ancora da definire.