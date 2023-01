Inter, in tre in corsa per prendere il posto di Skriniar

27-01-2023 09:08

Il futuro di Skriniar pare ormai segnato. Lo slovacco non rinnoverà il contratto con l’Inter e, a giugno, diventerà un nuovo difensore del PSG. In realtà, il club parigino ha ancora una flebile speranza di portarlo a Parigi a gennaio ma la società nerazzurra non vuole sentirne parlare.

L’Inter sarebbe già al lavoro per trovare un degno sostituto di Skriniar. Il nome più caldo sarebbe quello di Smallink. Il centrale inglese non ha ancora rinnovato con la Roma e potrebbe anche essere una grande occasione. In alternativa, attenzione ai nomi che portano a Becao dell’Udinese (classe 1996) e Ndicka, 23enne difensore in uscita dall’Eintracht Francoforte.

