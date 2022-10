11-10-2022 16:56

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è stato vittima di un lieve incidente stradale nella serata di ieri a Milano. Secondo quanto riferisce Milanotoday.it, il campione nerazzurro si trovava alla guida della sua Lamborghini Huracan con la fidanzata Agustina Gandolfo nel centro della città lombarda quando, attorno alle venti, all’altezza di un semaforo in via Vincenzo Monti, è stato tamponato da un automobilista milanese. Per nessuno dei tre soggetti coinvolti vi sono stati danni rilevanti, e l’albiceleste sarà regolarmente in campo nella sfida contro il Barcellona al Camp Nou domani sera.