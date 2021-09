Inter, inquietudine per Skriniar: via all'operazione rinnovo

L’Inter non vuole trovarsi a che fare con nuove, brutte sorprese in sede di calciomercato e proprio per questo motivo uno dei grandi obiettivi di queste settimane sarà quello di rinegoziare il contratto di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è uno dei capisaldi della rosa ancora prima dell’arrivo di Simone Inzaghi, e proprio per questo il suo accordo con il club in scadenza nel 2023 comincia a rappresentare un motivo di inquietudine.

Il ‘Corriere dello Sport’ spiega infatti che il club intende riesaminare il contratto di Skriniar nel più breve lasso di tempo possibile, in modo da blindarlo in vista delle prossime stagioni scongiurando potenziali partenze a parametro zero. Ci sarà anche da ridefinire lo stipendio, attualmente di tre milioni di euro e destinato ad essere ritoccato verso l’alto.

OMNISPORT | 18-09-2021 10:56