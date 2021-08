Inter, intesa col PSV per Dumfries: arrivato a Milano, domani le visite

Uno dei temi più importanti di quest’estate, in casa Inter, è la ricerca del sostituto di Achraf Hakimi, dopo la partenza di quest’ultimo in direzione PSG: il club nerazzurro continua a lavorare per consegnare a Simone Inzaghi un elemento chiave per il suo 3-5-2.

Da settimane è stato individuato il profilo adatto a ricoprire quel ruolo: si tratta di Denzel Dumfries, laterale di destra del PSV Eindhoven e della nazionale olandese, che tanto bene ha fatto agli scorsi Europei, convincendo l’Inter a farsi avanti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri nelle ultime ore avrebbero raggiunto un accordo con il club olandese, per una cifra superiore ai 12 milioni, ultima offerta ufficiale. Per la precisione, 12.5 più 2.5 di bonus.

Già definito anche l’accordo con il giocatore, da pochi minuti sbarcato a Milano e che domani mattina si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto he lo legherà all’Inter.

Ottime le sue prestazioni a Euro 2020, con 2 goal in 4 partite con l’Olanda, tanto da impressionare l’Inter che ha deciso di accelerare per arrivare al giocatore classe ’96, dal 2018 al PSV.

OMNISPORT | 12-08-2021 21:31