Inter, Inzaghi a processo: per i tifosi con lui niente seconda stella

Il tecnico nerazzurro sulla graticola dopo il pari rocambolesco al Meazza contro il Bologna e il sorpasso del Milan in classifica: web in fiamme

08-10-2023 11:15

Due indizi non sono ancora una prova ma i cinque punti lasciati per strada a San Siro dall’Inter contro due squadre di media classifica come Sassuolo e Bologna suonano come mezzo verdetto emesso per Simone Inzaghi. I nerazzurri sono stati superati dal Milan, capolista solitaria adesso, e per i tifosi l’errore sta soprattutto nel manico visto che la rosa viene giudicata da scudetto.

L’accusa principale a Inzaghi: sbaglia sempre il turnover

Tutti concordi sul peccato originale del tecnico piacentino: non cambia mai. E quando lo fa sbaglia. Anche ieri l’Inter ha iniziato la partita con tutti i titolarissimi nonostante le fatiche di Champions e in campo la squadra ne ha risentito. Sul web è polemica feroce.

Per i tifosi dell’Inter Inzaghi non è allenatore da scudetto

I tifosi dell’Inter sono esasperati: “Non reggiamo la pressione da testa della classifica. È evidente, Inzaghi non è tarato per i lunghi periodi. Il primo anno aveva 7 punti di vantaggio prima del derby ed è finita come si sa, ora lo batte ed è a -2 lo stesso. È inutile, ci ha provato. Ma non ci riesce” e poi: “6 vittorie, 1 pareggio in casa avanti di 2 goal, 1 sconfitta in casa. Un brutto rollino di marcia? No, se l’obiettivo è entrare in CL. Se invece è la seconda stella…” e anche: “Sbagliata la formazione iniziale. Mkhitaryan avrebbe dovuto rifiatare dopo la straordinaria partita di Champions. Forse anche Thuram, apparso stanco. Inzaghi è bravo, ma un altro campionato, a quelli lì, non lo possiamo regalare. Deve ruotare i giocatori”.

Il pessimismo del popolo nerazzurro sui social

C’è chi scrive: “è già chiaro che Inzaghi ha buttato nella spazzatura il terzo Scudetto di fila o continuerete a nascondere la realtà che lui è più inutile di tutti?” e anche: “Inzaghi riuscirà a farci perdere pure questo scudetto. Allenatore da mezza classifica che è alla guida di una fuoriserie. Purtroppo non ha la patente!” e poi: “Inzaghi non è un allenatore pronto per vincere lo scudetto. Non è capace di gestire le partite. Bravo nelle gare secche ma nel lungo periodo pecca. E la differenza tra Inzaghi e Pioli è che Pioli lo scudetto l’ha vinto. E Inzaghi?”.

Qualcuno prova a difenderlo: “Su Twitter ho visto troppo silenzio per chi è a favore di Inzaghi. Pare che gli altri allenatori siano cyborg ineluttabili. 7 vittorie in 10 gare + derby stravinto. Passo e chiudo” e infine: “Inzaghi grande allenatore sicuramente potrà vincere la Champions in carriera ma lo scudetto MAI non è roba per lui non ha imparato nulla in questi anni”.