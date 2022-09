Inter, Inzaghi disperato: infortunio per un big, Champions a rischio

25-09-2022 21:51

Anche per l’Inter non arrivano buone notizie dalla Nations League. Durante il match tra Austria e Croazia infatti, Brozovic è stato costretto ad abbandonare il match al 17′ del primo tempo per un problema muscolare. Pessima notizia per Inzaghi, specialmente perché dopo la sosta per le nazionali i nerazzurri avranno subito due impegni complicati.

Inter, l’infortunio di Brozovic

Marcelo Brozovic si è fatto male da solo, senza subire colpi, e dopo essersi accasciato a terra ha chiesto il cambio uscendo dal campo sulle proprie gambe. Il problema del centrocampista è di natura muscolare alla coscia sinistra. Finiti gli impegni con la Croazia, Brozovic farà rientro a La Pinetina dove lo staff medico dell’Inter valuterà con attenzione l’entità dell’infortunio.

Inter, Inzaghi rischia di non aver Brozovic in Champions

Non certo una bella notizia per Simone Inzaghi, che non rinuncia mai al croato. Brozovic però avrebbe saltato ugualmente il match contro la Roma, la prima sfida dopo la sosta. Con l’Udinese infatti, il croato è stato ammonito e perciò squalificato per somma di cartellini gialli. Dopo il faccia a faccia contro i ragazzi di Mourinho però c’è la Champions League.

L’Inter infatti sfiderà in un delicatissimo doppio scontro il Barcellona di Xavi: contro i blaugrana, probabilmente i nerazzurri si giocheranno il secondo posto del girone e quindi l’accesso agli ottavi della competizione.

Inzaghi spera quindi ovviamente di avere a disposizione Brozovic per entrambi i match, ma un infortunio muscolare potrebbe costare molto caro al centrocampista. L‘Inter potrebbe perdere il regista in sia all’andata che al ritorno contro il Barcellona e avere un buco importante in mezzo al campo. Il tecnico nerazzurro incrocia le dita, anche perché la sua posizione è in bilico e i tifosi vogliono subito una reazione dopo la sosta, con o (probabilmente) senza Brozovic.