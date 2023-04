Inter, Inzaghi ora ha perso la pazienza: ora è lui a voler lasciare e sul web si scatena la bufera

Il momento difficile dell’Inter in campionato tiene in bilico la posizione di Simone Inzaghi che nelle ultime settimane è stato subissato di critiche ed ora valuta un clamoroso addio

11-04-2023 10:30

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Simone Inzaghi adesso risponde al fuoco, molto spesso amico che è arrivato nella sua direzione nel corso delle ultime settimane. E’ inutile sottolineare come i risultati dell’Inter in campionato siano stati piuttosto deludenti con i nerazzurri che hanno messo insieme solo un punto nelle ultime 4 uscite, ma Inzaghi non ci sta a fare da capro espiatorio.

Inter, la stagione dei nerazzurri può ancora trasformarsi

La stagione dell’Inter non è semplice da valutare. E’ indubbio che una rosa come quella nerazzurra avrebbe dovuto essere molto più a lungo nella corsa scudetto ma analizzando la stagione a 360 gradi, è allo stesso modo difficile considerarla come un fallimento. I nerazzurri hanno conquistato la vittoria in Supercoppa italiana spazzando via il Milan, si devono giocare l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus e ovviamente stasera tornano in campo per i quarti di finale di Champions League. Cancellare tutto con un colpo di spugna e catalogare la stagione come un fallimento potrebbe essere un errore molto grave.

Inter, Inzaghi punta al riscatto in Champions con il Benfica

Il primo appuntamento significativo per la stagione dell’Inter potrebbe arrivare già a partire da stasera con i nerazzurri che sfidano il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Un’eventuale qualificazione in semifinale cambierebbe, e di molto, la valutazione dell’annata nerazzurra: riportare l’Inter tra le prime quattro posizioni della classifica sarebbe un traguardo di grande impatto dal punto di vista di immagine ed economico con Inzaghi verrebbe valutato in maniera completamente diversa.

Inter, ora è Inzaghi a essere stanco delle critiche

Nelle ultime settimane si è parlato spesso della possibilità di una separazione tra l’Inter e Simone Inzaghi. Per molti il club nerazzurro sarebbe pronto a cambiare strategie, ma stando a quanto scrive il Corriere dello Sport potrebbe essere l’allenatore a prendere un percorso diverso. L’ex allenatore della Lazio sarebbe stufo delle continue critiche che ha ricevuto nel corso di questa stagione, critiche che ritiene ingiuste in virtù dei risultati conquistati dalla squadra e dalle condizioni che hanno complicato il suo lavoro (i lunghi infortuni di Brozovic e Lukaku). Per questo motivo a fine stagione potrebbe decidere anche di essere lui ad andare via. Nel frattempo il club comincia a valutare le sue opzione con le quotazioni di Thiago Motta che crescono sempre di più.