Inter, Inzaghi: "Siamo delusi e arrabbiati"

Il tecnico nerazzurro ha commentato la terza sconfitta di fila in campionato a San Siro senza segnare.

15-04-2023 23:55

Il momento no in Serie A dell’Inter prosegue. Contro il Monza è arrivato infatti il terzo ko di fila a San Siro per 1-0 dopo quelli con Juventus e Fiorentina. Prestazioni simili nelle ultime settimane per i nerazzurri, come analizzato da Simone Inzaghi a Sky: “La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi con il gol che non arrivava, abbiamo subito qualche ripartenza”.

Inzaghi ha quindi aggiunto: “Partita fotocopia di Fiorentina e Salernitana, siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe. È un risultato negativo che rallenta il nostro percorso”. Infine, un pensiero alla Champions League e al Benfica: “Abbiamo due gol di vantaggio ma dobbiamo fare il nostro meglio. Hanno perso ma hanno avuto tante occasioni. Noi vogliamo andare avanti”.