Inter, ironia Biasin: "Che beffa, si è infortunato"

Tra poco l’Inter scenderà in campo per affrontare il Sassuolo in quella che è una gara molto delicata per la squadra di Conte reduce da un periodo nero di risultati negativi e quasi fuori dalla Champions League dopo due pareggi in 4 gare e due sconfitte di fila contro il Real Madrid. Le critiche nei confronti di Conte sono tante. Il giornalista tifoso nerazzurro, Fabrizio Biasin incendia l’avvicinamento al match del Mapei Stadium con una battuta su uno di quei giocatori ignorati dal tecnico salentino.

Sassuolo-Inter, Biasin: “Ninja kO, non avrebbe giocato”

Una volta le attenzioni non sono su Eriksen, oggetto misterioso del mercato dell’Inter oramai da un anno a questa parte. Stavolta Biasin punta i fari su Radja Nainggolan che dopo non essere tornato a Cagliari per la terza volta, nello scorso mercato estivo, è rimasto in organico, si allena puntualmente con i compagni agli ordini di Conte che altrettanto puntualmente lo ignora nelle rotazioni.

Ufficialmente infortunato il Ninja, scatta quindi l’ironia pungente di Biasin: “Purtroppo Nainggolan s’è fatto male, altrimenti invece di non giocare a Milano non avrebbe giocato a Reggio”. Un’amara considerazione su quella che, per molti potrebbe essere una risorsa per Conte e per l’Inter specie visto il rendimento deludente di Vidal, lui sì fortemente voluto dal tecnico nerazzurro ma sin qui abbastanza inconcludente con l’aggravante dell’espulsione contro il Real di mercoledì scorso che ha ancor di più pesato sull’economia del ko in Champions.

Inter, tifosi divisi su Nainggolan: “Bollito o utile?”

La tifoseria nerazzurra sollecitata su Nainggolan dall’evidente provocazione di Biasin si spacca sulla potenziale utilità di Nainggolan alla causa del centrocampo dell’Inter. C’è chi si interroga sulla veridicità di questo fantomatico infortunio: “secondo te, contando che ha saltato due partite a mercato aperto ed adesso ha avuto due settimane di allenamenti, è più una questione di preparazione fisica o è una sorta di ripicca del giocatore per non aver ricevuto il permesso di tornare a Cagliari? dico in generale l’utilizzo” e non è l’unico, c’è chi insinua qualcosa di più: “A me dicono non sia vero.. So altro…”.

“Giocatore strafinito“. Sono in tanti però a pensare che il Ninja non aggiungere molto di più al centrocampo di Conte: “Bollito e finito da tempo. Oltre a valer zero dal punto di vista professionale”, “Bollito e finito da tempo. Oltre a valer zero dal punto di vista professionale”, “Nainggolan non gioca. Azz che sorpresa. Non vede l’ora di andarsene a Gen a Cagliari per poi purgarci al ritorno a Milano”.

SPORTEVAI | 28-11-2020 09:17