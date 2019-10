Inter-Juve 1-2, il gesto che fa infuriare gli interisti

Doveva essere la prova del nove, di maturità. L’Inter di Conte se non bocciata viene rimandata dalla Juventus che si impone a San Siro nel gioco e nel risultato con le reti di Dybala e Higuain dopo il pareggio temporaneo di Lautaro su rigore.

Tifosi interisti ovviamente delusi per il finale, soprattutto per una Juve che nella ripresa ha preso definitivamente il pallino del gioco in mano andando a segno con il Pipita. Ma a indispettire i social di fede nerazzurra ci ha pensato un gesto avvenuto proprio nel secondo tempo a ridosso della rete vittoria della Juve.

Dopo un fischio a favore della Juve nella propria aria di rigore, un fallo di De Ligt prima del mani di Alex Sandro che sarebbe stato un altro rigore per l’Inter, Leo Bonucci ha fatto platealmente i complimenti all’arbitro Rocchi ma soprattutto passandogli affianco gli ha dato un cinque comunque corrisposto dal fischietto.

Un gesto che ha contribuito a far salire la tensione dei post e dei tweet. Eccone alcuni tra i più inviperiti e più ironici:“Bonucci voto 8. Dà il 5 a Rocchi caricando il suo compagno di squadra”; “Bonucci dà il cinque all’arbitro ed ovviamente è tutto normale”; “Pensate che prima del 5 a inizio gara Bonucci e Rocchi si sono stretti anche la mano. Che vergogna!!!”; “Che carini Rocchi e @bonucci_leo19 che si scambiano il 5”; “Ottima intesa in difesa tra Bonucci e Rocchi”.

Cambiando versante ci sono stati gli juventini che hanno glissato sull’episodio sottolineando invece, implicitamente, alcuni fischi, a loro parere, troppo generosi verso l’Inter da parte di Rocchi. “Gli interisti che ironizzano sul 5 di Bonucci o non hanno visto la partita o non conoscono la vergogna”; “Polemica dell’interisti sul 5 tra Bonucci e Rocchi scontata”.

SPORTEVAI | 06-10-2019 22:58