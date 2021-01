Inter-Juve, le formazioni ufficiali: Chiesa ok, c'è Brozovic

A San Siro si gioca il big match della giornata, la partita forse più attesa dell’anno, tra la prima e la seconda forza del campionato scorso. Queste le scelte di Antonio Conte e Andrea Pirlo per il match.

Classico 3-5-2 per i nerazzurri, che partono con Lautaro e Lukaku in avanti. Vidal e Barella a centrocampo con Brozovic, con Hakimi e Young sulle corsie. Non cambia il trio davanti ad Handanovic: Bastoni e Skriniar interni, De Vrij centrale.

Classico 4-4-2 per la Juventus, con Frabotta che vince il ballottaggio a sinistra con Bernardeschi. Danilo a destra, al centro Bonucci e Chiellini, confermato dopo la presenza in Coppa Italia. Chiesa torna e parte titolare a destra, mentre McKennie inizia in panchina. Bentancur e Rabiot centali, Ramsey a sinistra. In avanti Morata con CR7.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

OMNISPORT | 17-01-2021 19:53