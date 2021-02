Inter-Juventus, Conte ha annunciato il sostituto di Lukaku

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Raisport a 24 ore dalla semifinale di andata di Coppa Italia a San Siro di domani sera contro la Juventus, che sarà una sorta di rivincita del derby d’Italia di campionato di due settimane fa vinto dai nerazzurri per 2-0 al Meazza.

“Ci deve essere grande rispetto nei confronti di una formazione molto forte: arriverà con il dente avvelenato dopo la sconfitta in campionato, dovremo essere bravi e fare una grande partita – ha detto Conte -. La qualificazione si giocherà in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quando abbiamo perso in casa 1-0 e poi abbiamo pareggiato 1-1 al San Paolo. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, bisogna essere bravi”.

Conte poi fa ancora i complimenti a Eriksen per il suo rendimento nelle ultime partite: “Christian è un bravissimo ragazzo, si sta impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare tanto con lui per trovare non una ma più soluzioni per dare la possibilità a lui, a me e alla squadra di avere un’alternativa su cui contare”.

Due parole sul sostituto dello squalificato Lukaku: toccherà al Nino Maravilla Sanchez: “Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Alexis con Lautaro. Lukaku sta bene, ha risposto bene con due reti al Benevento. Ora avrà modo di riposare in maniera forzata e si preparerà per il ritorno in campionato”

Infine, Conte parla del calendario, che per l’Inter prevede un febbraio di fuoco, con la doppia semifinale di Coppa Italia (il ritorno è in programma tra una settimana all’Allianz Stadium di Torino) e i big match di campionato con Lazio e Milan: “L’obiettivo è sempre quello di ottenere il massimo, in ogni partita. Poi bisogna vedere se l’avversario è d’accordo: in campionato, prima del derby, affronteremo Fiorentina e Lazio. Dobbiamo pensare a una gara alla volta, sapendo che tutte sono complicate”, ha concluso.

OMNISPORT | 01-02-2021 20:06