Inter-Juventus, il commento della leggenda Alex Del Piero

Intervistato da “La Stampa”, l’ex capitano e leggenda bianconera Alex Del Piero ha commentato la partita in programma stasera a San Siro tra Inter e Juventus. Pinturicchio ha commentato le vicende delle due formazioni dando la sua opinione sull’importanza della gara in questo momento del campionato:

“In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare”.

Poi un commento sul suo ex compagno di squadra e di nazionale Andrea Pirlo, ora allenatore bianconero:

“Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto”.

E poi un pronostico sulla partita, al quale Del Piero risponde con una battuta:

“”Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro”.

OMNISPORT | 17-01-2021 11:09