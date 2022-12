10-12-2022 11:00

Mentre i Mondiali in Qatar stanno arrivando alla loro fase conclusiva con l’esaurimento del tabellone dei quarti di finale, le squadre di club iniziano a lavorare sul mercato per puntellare le proprie rose in vista di un’intensa seconda parte di stagione che inizierà il 4 gennaio.

Inter-Juventus, derby d’Italia sul mercato: novità in casa bianconera

La Juventus sta studiando da tempo la situazione relativa a Chris Smalling, difensore centrale della Roma con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Cherubini ed i suoi collaboratori hanno iniziato ad incontrare gli agenti dell’inglese per una conversazione interlocutoria volta ad un possibile trasferimento in bianconero. La Roma, però, non vuole subire altri casi simili a Dzeko e Mkhytarian, che ha proposto un rinnovo fino al 2025, però con un ingaggio contenuto rispetto al precedente: dunque l’inglese dovrebbe sposare in toto il progetto Roma, rinunciando a qualcosa.

Inter-Juventus: la posizione nerazzurra su Smalling

In casa Inter, il duo Marotta-Ausilio dovrà pensare al dopo De Vrij allo scopo di accontentare Inzaghi per la sua consolidata difesa a tre interpreti. La squadra nerazzurra avrà D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar in scadenza a giugno: per il primo non ci sono problemi sul rinnovo, il secondo potrebbe andare via a parametro zero. Acerbi andrà riscattato, mentre nel caso di una (improbabile) partenza dell’ex Torino, i nerazzurri punteranno Djidji, svincolato proprio dai granata nel 2023. Smalling, invece, rientra nei piani nerazzurri nel caso di una partenza di De Vrij.

Inter-Juventus, Smalling soluzione gradita ad Allegri

Secondo Tuttosport sarebbe proprio Allegri a voler Chris Smalling in bianconero. Con la situazione dei difensori di riserva in bilico (Rugani potrebbe partire a gennaio, mentre Gatti deve essere valutato attentamente), l’inglese sarebbe una pedina importante per il tecnico juventino. La Juventus, infine, potrebbe offrire 3,5 milioni per un biennale, cifra superiore a quanto offerto dalla Roma per un rinnovo.