Inter, l’archiviazione dell’esposto non ferma Fondazione Jdentità Bianconera: “Avanti con le nostre iniziative”

Non si ferma la battaglia della Fondazione di tifosi della Juventus che mette in discussione la legittimità dell’iscrizione all’Inter al prossimo campionato: “Aspettiamo la Procura Federale”

Una risposta che sembra definitiva e che invece non lo è, almeno per Fondazione Jdentità Bianconera. Ieri la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro l’Inter presentato dall’associazione di tifosi della Juventus che mettevano in discussione la legittimità dell’iscrizione dell’Inter all’ultimo campionato ma la parola fine non sembra ancora scritta.

La replica della Fondazione

La Fondazione che riunisce i tifosi della Juventus, attraverso il portavoce Michele Patrisso, commenta la decisione della Procura di Milano in attesa però di saperne di più: “In Italia dalla Procura escono dei virgolettati per colpire il nemico di turno. Noi non abbiamo denunciato alcun reato, lo abbiamo scritto più volte. L’esposto era indirizzato alla Procura federale e alla Covisoc. Non mi sorprende sia stato archiviato in sede penale, mi sorprendono le tempistiche e il risalto che è stato dato alla notizia. Non è nostro costume commentare i provvedimenti che non abbiamo letto e che giustamente non ci sono stati comunicati”.

La battaglia continua

La decisione della Procura di Milano non sembra però fermare la voglia della fondazione di arrivare alla giustizia con Patrisso che rivela la volontà di ottenere risposte da parte soprattutto della federazione: “Andremo avanti con le nostre iniziative in attesa di risposte soprattutto da parte della Procura federale alle quale era effettivamente indirizzato l’atto. Dagli stralci che abbiamo potuto leggere finora, le risposte ai nostri questi non sono state ancora date”.

E da Patrisso arriva anche un attacco a come i media hanno seguito la vicenda: “All’Ansa avevamo mandato ai tempi il comunicato ma in quella occasione non ci hanno dato nessuno spazio, così come successo anche per quanto riguarda gli altri giornali. Adesso vediamo invece che l’archiviazione sta ricevendo tanto risalto sui media”.

L’esposto e l’archiviazione della Procura

L’esposto presentato da Fondazione Jdentità bianconera è partito lo scorso aprile con il gruppo di avvocati tifosi della Juventus che hanno deciso di far luce sulla situazione societaria dell’Inter. La risposta della Procura di Milano arrivata ieri è stata piuttosto netta con i pm Roberta Amadeo e Pasquale Addesso che hanno chiesto l’archiviazione dell’esposto sostenendo che l’Inter continua la sua attività seguendo il principio della continuità aziendale e inoltre sostenendo che non fossero emerse condotte di “ostacolo all’esercizio della attività di vigilanza della Covisoc”. Dunque archiviazione di un esposto ritenuto infondato ma la sensazione è che la parola fine non sia ancora stata scritta.