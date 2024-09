L’Inter stringe per Dumfries e cancella i dubbi sul rinnovo, Milan più lontano dal sì di Theo Hernandez 

Il club nerazzurro ha avanzato la sua proposta da 4 milioni di euro annui, ora la palla passa all’olandese. Il terzino francese indispettito col club, che non ha ancora avanzato un’offerta

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chiuso il calciomercato, Inter e Milan si sono buttate a capofitto sui rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. I nerazzurri stringono per Denzel Dumfries, sul quale sembrano essersi dissipati i dubbi sorti nella seconda metà della scorsa stagione. Il club rossonero, invece, è ancora lontano dal sì di Theo Hernandez.

Inter, momento chiave per il rinnovo di Dumfries

L’Inter è vicina al rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, in scadenza a giugno 2025. Il tira e molla con l’olandese potrebbe terminare a breve: dopo aver a lungo valutato la possibilità di cedere il terzino nel corso del calciomercato estivo, l’Inter ha fatto marcia indietro, accelerando la trattativa per il prolungamento di contratto. Una scelta dettata anche dal mercato: ai nerazzurri non sono arrivate offerte convincenti per Dumfries e dunque la soluzione del rinnovo, da ottenere in tempi brevi, è parsa la scelta più logica per l’Inter.

Inter, la proposta di rinnovo per Dumfries

Secondo la Gazzetta dello Sport i contatti tra le parti sono sempre più intensi: l’offerta dell’Inter è chiara e prevede un rinnovo da 4 milioni di euro di ingaggio a stagione, ma l’assenza di clausole rescissorie. Un investimento importante per l’Inter, anche se favorito dall’alleggerimento del costo “lordo” dello stipendio, grazie ai benefici fiscali assicurati dal Decreto Crescita. Non sono previsti rilanci: insomma ora tocca a Dumfries decidere se restare o meno in nerazzurro.

Milan, più lontano il sì di Theo Hernandez al rinnovo

Più complicata, invece, la situazione del Milan con Theo Hernandez, non favorita neanche dal cattivo inizio di stagione dei rossoneri e dalle tensioni all’interno del gruppo esplose con l’ormai celebre caso del cooling break della partita con la Lazio. Theo, il cui contratto scadrà nel giugno 2026, si aspetta un sostanzioso aumento di ingaggio, complicato da offrire da parte del Milan dato che lo stipendio attuale del francese è già piuttosto alto. Hernandez percepisce 5 milioni di euro l’anno e punterebbe a un rinnovo a 8 milioni, cifra esorbitante per il Milan che, con un grosso sforzo, potrebbe arrivare a 6 milioni.

Inoltre il club non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale, cosa che ha indispettito non poco Theo, che si aspettava addirittura di chiudere positivamente la vicenda dopo Euro2024: al momento, invece, non è arrivata neanche un’offerta ufficiale da parte del Milan.