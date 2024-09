Nations League: Olanda-Germania, lampi di derby con i gol di Reijnders e Dumfries. La Georgia di Kvara vola

Gli Oranje di Milan e Inter a segno nel 2-2 di Amsterdam. L’asso del Napoli in campo nell’1-0 all’Albania che vale la vetta solitaria del girone. Kane fa doppietta nella 100a con l’Inghilterra

Notte di Nations League in Europa: la 2a giornata si chiude con il pareggio tra Olanda e Germania, anticipo di derby segnato dalle reti di Reijnders del Milan e Dumfries dell’Inter. Nel girone E la Georgia di Kvaratskhelia vince anche in Albania, Kane festeggia la 100a gara con l’Inghilterra con una doppietta alla Finlandia.

Rejnders e Dumfries a segno in Olanda-Germania

Manca poco al primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma il 22 settembre, ma Reijnders e Dumfries ne anticipano l’atmosfera andando entrambi a segno in Olanda-Germania. Il centrocampista rossonero sblocca la gara dopo solo due minuti grazie a un preciso destro su assist al bacio di Gravenberch, ma a fine primo quarto i tedeschi ribaltano il risultato: Undav pareggia con un potente sinistro a centro area al 38’, poi nel recupero serve a Kimmich la palla del sorpasso. Tocca dunque al nerazzurro Dumfries firmare il 2-2: perfetto inserimento e destro a battere Ter Stegen al 50’. Il 2-2 finale lascia Olanda e Germania a 4 punti in testa al girone C, seguite da Ungheria e Bosnia Erzegovina che non vanno oltre lo 0-0 a Budapest.

Girone C

OLANDA-GERMANIA 2-2 – Marcatori: 2’ Reijnders (O), 38’ Undav (G), 45+3’ Kimmich (G), 50’ Dumfries (O)

Classifica: Germania 4, Olanda 4, Bosnia Erzegovina 1, Ungheria 1.

La Georgia di Kvaratskhelia vince anche in Albania

Dopo due giornate la Georgia di Kvaratskhelia resta sola a punteggio pieno in testa al girone E grazie alla vittoria di misura in casa dell’Albania: a decidere l’incontro un gran destro da fuori area di Kochorashvili che muore sotto la traversa, condannando Strakosha.

Nell’altra gara del girone primi punti per la Repubblica Ceca che si impone per 3-2 sull’Ucraina: Sulc colpisce due volte nel primo tempo, nella ripresa segna Soucek su rigore. Gli ucraini accorciano due volte, prima con Vanat e poi con Sudakov, ma restano a zero punti.

Girone E

ALBANIA-GEORGIA 0-1 – Marcatore: 71’ Kochorashvili

71’ Kochorashvili REPUBBLICA CECA-UCRAINA 3-2 – Marcatore: 21’ e 45+2’ Sulc (RC), 37’ Vanat (U), 80’ Soucek (RC, rig.), 84’ Sudakov (U)

Classifica: Georgia 6, Albania 3, Repubblica Ceca 3, Ucraina 0.

Kane, doppietta alla Finlandia nella 100a con l’Inghilterra

Alla 100a partita con l’Inghilterra Kane aggiorna il record di miglior marcatore della nazionale dei Tre Leoni con la doppietta alla Finlandia, che lo porta a quota 68 reti in nazionale e tiene la squadra del neo c.t. Carsley a punteggio pieno nel girone F.

A quota 6 punti, però, c’è anche la Grecia, che passa in Irlanda con le reti di Ioannidis e Tzolis nella ripresa.

Girone F

IRLANDA-GRECIA 0-2 – Marcatore: 50’ Ioannidis, 87’ Tzolis

50’ Ioannidis, 87’ Tzolis INGHILTERRA-FINLANDIA 2-0 – Marcatore: 57’ e 76’ Kane

Classifica: Grecia 6, Inghilterra 6, Irlanda 0, Finlandia 0.

Macedonia del Nord, impresa in 10 contro l’Armenia

La Macedonia del Nord balza in vetta al girone L grazie all’impresa contro l’Armenia: in 10 dal recupero del primo tempo per l’espulsione di Zajkov per doppia ammonizione, Elmas e compagni la spuntano con un gol di Bardhi al 70’, a cui segue il raddoppio di Miovski al 78’.

L’Armenia viene agganciata dalla Lettonia, a cui basta un guizzo di Varslavans per superare le Far Oer e ottenere i primi punti della sua Nations League.

Girone L

LETTONIA-FAR OER 1-0 – Marcatore: 64’ Varslavans

64’ Varslavans MACEDONIA DEL NORD-ARMENIA 2-0 – Marcatori: 70’ Bardi, 78’ Miovski

Classifica: Macedonia del Nord 4, Armenia 3, Lettonia 3, Far Oer 1.

Malta vince in casa di Andorra

Fa festa anche Malta, che dopo il k.o. con la Moldavia ottiene la prima vittoria imponendosi di misura in casa di Andorra: decide Camenzuli allo scadere del primo tempo.

Girone N

ANDORRA-MALTA 0-1 – Marcatore: 45’ Camenzuli

Classifica: Moldavia 3 (1 giocata), Malta 3 (2), Andorra 0 (1).