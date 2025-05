Inter, l’ex Lucio migliora dopo l’incidente e le ustioni: il post della moglie dall’ospedale

Il difensore protagonista del triplete con la squadra di Mourinho era rimasto ferito in un incidente domestico: nell’immagine sul web appare in piedi

Buon notizie dal Brasile su Lucio, ex difensore dell’Inter del triplete ricoverato in ospedale qualche giorno fa per gravi ustioni causate da un incidente domestico: la moglie ha pubblicato una foto in cui l’ex calciatore appare in piedi.

Inter, migliorano le condizioni dell’ex Lucio

Sta meglio Lucio, ex difensore dell’Inter ricoverato la scorsa settimana in ospedale a Brasilia per alcune gravi ustioni dovute a un incidente domestico. La moglie Marilia Forgiarini ha infatti pubblicato sui social una foto che la ritrae insieme al marito nei corridoi della struttura sanitaria: entrambi sono di spalle, la buona notizia è che Lucio è in piedi, ma l’ex Inter indossa il camice dell’ospedale e presenta delle vistose fasciature agli avambracci e alle gambe.

Lucio in ospedale per ustioni: cosa è successo

Il suo ufficio stampa ha fatto sapere che le condizioni di salute sono stabili, ma che Lucio dovrà restare ancora sotto osservazione in terapia intensiva. L’ex calciatore è stato ricoverato lo scorso 17 maggio dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici: al momento presenta ustioni sul 18% del corpo, causate da un incidente domestico. Lucio, infatti, sarebbe rimasto ustionato dalle fiamme sprigionate da un camino ecologico.

Lucio, uno degli eroi del triplete

I tifosi dell’Inter, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo per uno dei protagonisti del triplete del 2010. Lucio, infatti, componeva insieme all’argentino Walter Samuel una coppia di centrali impenetrabile nella difesa della squadra di José Mourinho. Dopo aver lasciato l’Inter nell’estate del 2012 visse un’avventura di pochi mesi alla Juventus, prima di rescindere il contratto con il club bianconero già nel mese di dicembre.