Inter, l'idea Acerbi scatena la rivoluzione dei tifosi: ecco il motivo

26-07-2022 09:13

Resta ancora un punto interrogativo la difesa dell’Inter per la prossima stagione a poco più di due settimane dall’inizio del campionato. Che fine farà Skriniar? De Vrij resta? Chi verrà preso per sostituire Ranocchia? Ballano i nomi e si fanno tante supposizioni, Marotta cerca di stringere i tempi e l’ultimo profilo accostato all’Inter è quello di Acerbi.

Acerbi in rotta con la Lazio, Galliani si defila e subentra l’Inter

Il difensore è in rotta con l’ambiente biancoceleste, la cessione sembra inevitabiile. Si era parlato di Milan nelle scorse settimane ma i rossoneri hanno cambiato obiettivo. Anche il Monza si era interessato ma Galliani ora si è ufficialmente defilato. L’Inter sta valutando seriamente la possibilità.

Simone Inzaghi conosce benissimo Acerbi, sa cosa può dare e si fida della sua esperienza e della sua qualità ma non ha fatto i conti con i sentimenti dei tifosi che sui social stanno facendo sentire la loro voce di dissenso.

I tifosi dell’Inter ricordano la papera pro-Milan di Acerbi

La maggior parte delle critiche dei tifosi su Acerbi riguarda il suo sorriso dopo l’errore commesso allo scadere della partita persa in rimonta all’Olimpico contro il Milan, rilanciato dal gol-scudetto di Tonali. Era il 24 aprile, tre giorni prima del recupero di campionato perso dall’Inter a Bologna con la papera di Radu nel finale. Sotto accusa c’è anche l’età di Acerbi: 34 anni.

Acerbi nella lista nera dei fan nerazzurri

Fioccano le reazioni: “Se gli perdoniamo che ha regalato lo scudetto al Milan …la papera seguita da risata, la ricordiamo tutti…”, oppure: “Niente scherzi. Se Acerbi vuole l’inter prima passi in commissariato a confessare la combine di lazio-Milan del sorrisetto poi un posto da magazziniere glielo troviamo” e ancora: “Che vada al Milan così indossa la maglia con lo scudetto che gli ha fatto vincere!”

C’è chi scrive: “Acerbi non è accettabile in nessun modo e a nessun costo! Tenete un primavera o prendete uno a 0 ma quella roba improponibile lasciatela li” e anche “Mi sono sognato che accostavano Acerbi all’Inter. È stata la peggior notte della mia vita” e poi: “Ho sempre sostenuto i nuovi acquisti, che siano stati top player o tappabuchi come Caicedo. Ma quel falsone di Acerbi io non lo voglio. Zhang non è possibile”.

Dal web arriva un no deciso all’idea Acerbi all’Inter: “Acerbi sarebbe la marottata delle marottate” e ancora: “spero davvero sia uno scherzo di cattivo gusto”. Non mancano reazioni sarcastiche: “Secondo quanto riportato da fonti a me fidate Inzaghi avrebbe in mente di trasformare l’Inter in una Lazio 2.0. Dopo Correa e Acerbi si parla anche di Lotito al posto di Suning e Tare al posto di Marotta” e infine: “Quando l’inter non arriva a Bremer, dice che è Acerbi”.

