Inter, la classifica che fa infuriare i tifosi

Una classifica che fa discutere. A pubblicarla è il popolare sito Transfermarkt, un punto di riferimento per i tifosi ma anche per gli addetti ai lavori quando si parla di calciomercato e valore dei giocatori. Il portale ha deciso di pubblicare una classifica che riguarda i centrocampisti centrali che giocano nel campionato italiano e quelli con un valore di mercato più alto.

La classifica dei centrocampisti della A

Al primo posto della classifica stilata dal sito troviamo il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo, ma di passaporto spagnolo, è uno dei gioielli del nostro campionato e secondo Transfermarkt avrebbe un valore di mercato che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, al secondo posto invece c’è Barella dell’Inter con un valore di 65 milioni, terzo Kessie con 55 milioni, quarto ancora un biancoceleste come Luis Alberto a quota 50 milioni e quinto Fabian Ruiz (48 milioni di euro).

La polemica dei tifosi

Sono in tanti a non essere d’accordo con i valori di mercato espressi dalla classifica. Molti tifosi dell’Inter infatti individuano in Barella il miglior centrocampista centrale del nostro campionato: “Scelgo sempre Barella. E chi ha visto Nicolò quest’anno non avrebbe dubbi: campionato mostruoso. Ma guardando questa classifica, si potrebbe fare il gioco del trova l’intruso perché uno tra loro è sicuramente un pesce fuor d’acqua. E fuori anche di molto”.

Anche Mauro la vede allo stesso modo: “Milinkovic-Savic è un altro che non ha voluto/potuto cambiare quando era il momento, difficile che lasci la Lazio ed effettivamente nell’ultimo anno sia Kessie che Barella sono stati decisamente superiori a lui. E non di poco”. E ancora: “Milinkovic da anni ha queste quotazioni di mercato ai confini della realtà. E infatti sta ancora lì”.

Il partito pro-Milinkovic

Ma sono anche tanti a far notare che in realtà il “Sergente” rimane uno dei centrocampisti più completi del nostro campionato, un giocatore completo che vanta anche molti gol all’attivo: “E’ un giocatore forte e dominante. Fa reparto da solo. Ha tutto, non gli manca nulla. Altro livello rispetto a Kessie e Barella”. Anche Tiziano ha la stessa teoria: “Milinkovic ha tutto: segna (8 gol contro i 3 di Barella), imposta, difende, le prende tutte di testa e dato che in pochi sanno, è il miglior marcatore della scorsa stagione su punizione. Serve altro?”.m

SPORTEVAI | 26-06-2021 11:06