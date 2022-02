Inter, la delusione dei tifosi: in tre finiscono nel mirino

16-02-2022 23:04

L’Inter si deve arrendere. La squadra di Simone Inzaghi gioca una grande partita contro il Liverpool nella gara d’andata degli ottavi di Champions League ma deve arrendersi per 2-0. Soprattutto nel secondo tempo i nerazzurri hanno fatto vedere di poter giocare alla pari con gli inglesi che hanno sfruttato al massimo le occasioni avute.

Sconfitta Inter: i tifosi trovano i colpevoli

Il passo falso casalingo che complica i piani qualificazione fa arrabbiare i tifosi dell’Inter. Anche nel match europeo sono tornati di moda alcuni problemi che hanno assillato la squadra in questa stagione a cominciare da Samir Handanovic. Le prestazioni del portiere non convincono e i tifosi sembrano essere stanchi: “Bellissima partita rovinata da un portiere che dovrebbe lui per primo riconoscere di non essere più in grado di giocare a questi livelli. Spero davvero che questa sia la sua ultima stagione con noi”.

Non si salva nemmeno Simone Inzaghi, per alcuni tifosi la gestione del match da parte dell’allenatore reo di non aver scelto la formazione giusta e anche sui cambi c’è chi ha qualcosa da dire: “Lasciare in panchina un Sanchez in queste condizioni, forse è stato un errore”. E ancora: “Magari si potrebbero fare dei cambi anche prima dell’80’”.

Inter, delude la prova di Dzeko

I tifosi dell’Inter sono molto critici nei confronti di Edin Dzeko. Il giocatore bosniaco non è stato all’altezza delle sue prestazioni, forse anche complici i tanti impegni fino a questo momento e sui social arrivano le critiche dei tifosi: “Non riesco a capire perché non abbiamo sostituito Dzeko – sostiene Giuseppe – Nel secondo tempo stava camminando”.

I tifosi contro Ambrosini

La gara contro il Liverpool viene trasmessa da Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento di tecnico di Massimo Ambrosini. E proprio la presenza dell’ex Milan sembra non trovare particolarmente soddisfatti i tifosi nerazzurri: “Ambrosini non è milanista, Ambrosini tifa tutte le squadre che giocano contro l’Inter”. Antonio invece commenta: “Ambrosini quest’anno sta facendo un lavoro pazzesco per gufare l’Inter in ogni competizione possibile”.

