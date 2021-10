Inter, la rabbia scoppia sui social: "E' sempre la solita storia"

24-10-2021 23:00

Solo un punto. L’Inter controlla il match per quasi novanta minuti prima di subire la rete del pareggio da parte di Paulo Dybala su calcio di rigore. Una vittoria sfumata proprio nel finale che fa infuriare i tifosi nerazzurri che speravano di riuscire a conquistare l’intera posta in palio e continuare la rincorsa alla vetta occupata da Napoli e Milan.

Tifosi dell’Inter contro l’arbitro

Se nel primo tempo a protestare erano stati i tifosi bianconeri, nella ripresa e in particolare nel finale tocca a quelli nerazzurri recriminare contro l’arbitraggio. Il rigore concesso alla Juve fa molto discutere e c’è chi sui social rispolvera la famoso foto delle manette di Mourinho: “Sempre attuale. Nient’altro da dire”, scrive Leonardo. Anche Roberto è infuriato: “Non ce la fanno proprio a fare punti contro l’Inter senza episodi a dir poco dubbi. La solita ladrata”.

Gli interisti sono scatenati contro la direzione arbitrale: “Semplicemente ladri. Riescono a vincere solo con regali e dopo l’80’ però noi avremmo dovuto segnare il secondo gol soprattutto contro squadre che sono sempre favorite dagli arbitri”. Mentre Marila è semplicemente incredula: “E’ sempre la stessa cosa. Sempre lo stesso film. Sempre. Ma com’è possibile”.

La gestione del match dell’Inter

Se l’episodio del rigore fa discutere, i tifosi dell’Inter puntano anche il dito contro l’atteggiamento della squadra nella seconda metà del match. La squadra di Inzaghi infatti non è stata capace di riuscire a chiudere la partita quando sembrava in controllo: “Più del rigore per la Juventus mi preoccuperei del secondo tempo disastroso dell’Inter”.

I tifosi non risparmiano critiche anche nei confronti di Simone Inzaghi: “A parte Dumfries che è un giocatore inutile, qualche parolina su Inzaghi si può dire? Toglie il migliore in campo per mettere l’inutile che provoca il calcio di rigore”. Pensiero condiviso anche da Lucia: “Perisic era perfetto ma Inzaghi mette il caro ingenuo Dumfries. Grazie mister”. E contro il mister anche Salvo: “Inzaghi ha tolto Perisic per Dumfries ed è stato in quel momento che abbiamo salutato i tre punti. Pareggio che non serviva a nessuna delle due ed ennesimo big match buttato”.

