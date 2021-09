Inter, la richiesta dei tifosi: “Inzaghi deve decidere”

L’Inter ha offerto un’ottima prestazione contro il Real Madrid ed è stata punita solo dalla sfortuna nella sua prima gara di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto anche tante occasioni per provare a sbloccare la partita ma ha pagato un po’ di imprecisione negli ultimi 16 metri.

Prova negativa per Dezko

Non convince però la prova di Edin Dzeko. L’attaccante arrivato dalla Roma quest’estate per sostituire Romelu Lukaku, non è sembrato al massimo della condizione ed è apparso come uno dei giocatori meno incisivi nel corso del match. Sono tanti i tifosi a pensarla allo stesso modo e a chiedere a Simone Inzaghi maggior spazio per il più giovane Correa.

“Impensabile far giocare Dzeko tutte le partite per tutta la partita – scrive Daniela – Si capisce perché l’Inter volva Zapata: Inzaghi gradisce l’idea dell’attaccante grosso ma in campionato le tre coppie si possono alternare di più”. Anche Biagio è molto critico nei confronti dell’attaccante bosniaco: “Onestamente faccio fatica a capire il ruolo di Dzeko. Nei primi minuti quando è fresco e si muove, crea anche qualcosa di interessante ma già nel secondo tempi si inizia a piantare troppo lontano dalla parte non riuscendo né a far salire la squadra né a smistare palloni. Va centellinato”. E ancora: “E’ il sostituto di Lukaku, non regge 90 minuti (e non sa coprire la palla), per me è questo il vero problema della stagione”.

Le critiche a Inzaghi

Nonostante una buona Inter, alcuni tifosi nerazzurri criticano Simone Inzaghi per le scelte sui cambi nel secondo tempo e in particolare la decisione di tirare fuori Lautaro Martinez e continuare con un Dzeko che sembrava aver finito la benzina: “Inspiegabile la sostituzione di Lautaro, doveva uscire Edin, nel secondo tempo camminava per il campo”. E c’è chi teme che una gestione così del bosniaco possa portare dei problemi nei prossimi mesi: “Dzeko non è riuscito a tenere un pallone, era in debito di ossigeno. Se continuiamo a farlo giocare così tanto finisce la benzina a ottobre”.

SPORTEVAI | 16-09-2021 08:17