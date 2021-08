Inter: La risposta al veleno dei tifosi a lettera d'addio di Lukaku

Dopo giorni di silenzio – in cui ha parlato solo il suo procuratore Pastorello – Romelu Lukaku si decide a spiegare il suo addio all’Inter. Il bomber belga affida al suo profilo Instagram la lettera d’addio ai tifosi dell’Inter. Parole accorate in cui non rinnega le proprie responsabilità per aver scelto il Chelsea ed in cui assicura che rimarrà interista per sempre, dopo aver ribadito di aver sempre dato tutto per la maglia nerazzurra.

La lettera di addio di Lukaku agli interisti

Scrive Big Rom: “Grazie per avermi amato come fossi uno di voi, grazie per avermi fatto sentire a casa. Grazie per il supporto incondizionato e l’amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo il primo anno. Quando sono arrivato ho subito sentito che avrei fatto bene per questo club. L’amore e l’accoglienza sono stati l’inizio di una splendida storia. Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell’Inter. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento per farvi felici. La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi mi avete dato la forza per spingere e lo abbiamo fatto come squadra: siamo diventati campioni. Spero che capirete la mia decisione di passare al Chelsea. Un’occasione della vita per me, penso che in questo momento della mia carriera sia quel che ho sempre sognato. Una cosa è certa: rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l’uomo e il giocatore che sono oggi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore. Vi amo, grazie e sempre forza Inter”. Romelu.

I tifosi dell’Inter non perdonano: Ci hai deluso

Fioccano centinaia di reazioni ma tra qualche “grazie di tutto” e qualche “buona fortuna” la stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri attacca a testa bassa: “CI HAI DELUSO PROPRIO NEL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE.

ERI COME L’ORO, ORA SEI COME LORO. ADDIO ROMELU” o anche: “Dopo una settimana finalmente parli. Non si fa così. Mi hai deluso assai” oppure: “Belle parole. Ma rimangono solo parole. I fatti sono altri. Chi è interista non molla la barca. Comunque siamo sopravvissuti all’addio di Ronaldo, ce ne faremo una ragione anche questa volta. Con infinita stima ringraziandoti per ciò che hai fatto con la nostra maglia” e ancora: “Grazie per lo scudetto. Per il resto delusione totale non puoi baciare la maglia autoincoronarti re di Milano e comportarti così” e poi: “Risparmiati le belle parole! Sinceramente mi è bastato quello che hai detto una volta arrivato a Londra! I giocatori vanno e vengono, l’Inter Resta” e infine: “Grazie di tutto, perché lo scudetto senza di te sarebbe stato forse impossibile, ma delle tue belle parole non ce ne facciamo niente. Ti sei professato re di questa di città, ti abbiamo accolto e amato, ma alla prima offerta hai voltato le spalle a tutti noi tifosi e ci hai traditi per tornare nella squadra che ti ha scartato e preso per il culo più volte, per qualche soldino in più. Eri diventato uno tra i tanti ma alla fine sei stato e sarai sempre uno dei tanti che sono passati per questa squadra”.

SPORTEVAI | 15-08-2021 13:13