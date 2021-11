Inter, la vittoria con lo Shakhtar diventa un calcio al passato

25-11-2021 10:23

L’Inter può festeggiare. I nerazzurri conquistano la qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Un passaggio di turno che cancella i fantasmi del passato visto che le ultime edizioni della massima competizione continentale erano state foriere di delusioni per la squadra.

Qualificazione in Champions e messaggio per Conte

L’addio di Antonio Conte dopo la conquista dello scudetto lo scorso anno aveva gettato ombre sul futuro del club nerazzurro. Ombre che ci sono ancora a dire la verità dal punto di vista economico visto che la famiglia Zhang deve ancora fare i conti con la crisi economica che sta attraversando in Cina e con i conti in rosso dell’Inter.

Ma ancora una volta è stato l’ingegno di Marotta e Ausilio a fare la differenza. I due dirigenti hanno scelto l’allenatore giusto in Simone Inzaghi e gli hanno messo a disposizione una squadra capace di fare bene sia in Italia che in Europa. E i social ora sono pronto a dare un calcio al passato e a guardare con ottimismo al futuro del club.

Il giornalista Fabio Ravezzani scatena la discussione: “L’Inter è agli ottavi e ottiene il miglior risultato internazionale degli ultimi 10 anni. Non è poco per una squadra che Conte aveva giudicato frettolosamente in disarmo. I grandi dirigenti (Marotta e Ausilio) tengono il timone e arrivano in porto mentre altri abbandonano la nave”. Sul tema conte interviene anche Marco: “Continuo a pensare (vista la liquidazione) che non abbiamo fatto molto per trattenerlo”. Mentre Giuseppe guarda ancora più dietro: “Lasciò la Juve per lo stesso motivo. E con Allegri la Juve arrivò in finale. Diciamo che porta bene farsi abbandonare da Conte”.

