Inter: l'agente di Acerbi in sede

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe presto tingersi di un colore nerazzurro.

Federico Pastorello, agente del difensore in esubero della Lazio, è arrivato nella sede dell’Inter nel primo pomeriggio, dove ha incontrato la dirigenza della società presieduta da Steven Zhang, con il centrale che si auspica di potersi trasferire a Milano già nel prossimo fine settimana.

I tifosi, o almeno buona parte di loro, continuano comunque ad osteggiare l’operazione, non vedendo di buon occhio l’arrivo di Acerbi a Milano sulla sponda neroazzurra visto i suoi precedenti in quella rossonera. Si è parlato in questi giorni di un ballottaggio con altri pretendenti al ruolo come Manuel Akanji e Trevoh Chalobah, ma la visita di Pastorello potrebbe forse portare ad una svolta per il difensore della Lazio (ormai ex?).

