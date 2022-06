Inter, l'agente di Bastoni nella sede dei nerazzurri

08-06-2022 16:44

Secondo quanto riportato dal sito di Sportmediaset, Tullio Tinti, procuratore del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, è nella sede del club nerazzurro per discutere del futuro del suo assistito. C’è ancora molta incertezza infatti sulla permanenza di Bastoni in nerazzurro, dei cui colori nei giorni scorsi Tinti ha affermato che il ragazzo è tifosissimo, tuttavia, essendo un professionista, è anche libero di adeguarsi alle esigenze di mercato. Molta l’attesa per come si evolverà il colloquio tra le due parti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE