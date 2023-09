Inter, Lautaro e la moglie sotto choc: furto nel loro ristorante

Alcuni ladri si sono introdotti nel locale “Coraje”, nel centro di Milano, la notte di domenica raccogliendo un bottino di soli mille euro: la rabbia dell’attaccante argentino

19-09-2023 08:56

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alcuni ladri hanno rovinato il post-derby di Lautaro Martinez. Il ristorante nel centro di Milano dell’attaccante argentino e della moglie Augustina Gandolfo è stato preso di mira da alcuni malviventi, che vi si sono introdotti la notte di domenica: bottino misero per loro, ma tanta rabbia per l’attaccante dell’Inter.

Inter, ladri nel ristorante di Lautaro e della moglie

È stato un inizio di settimana complicato per Lautaro Martinez, passato dalla felicità per la roboante vittoria dell’Inter nel derby contro il Milan allo sdegno e alla rabbia per aver visto il proprio ristorante violato dai ladri. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, alcuni malviventi si sono introdotti nel “Coraje”, locale nel centro di Milano appartenente al Toro e alla moglie Augustina Gandolfo. A riportare la notizia è il quotidiano Il Giornale.

Bottino misero per i ladri nel ristorante di Lautaro

A scoprire la visita dei ladri sono stati ieri mattina i dipendenti del ristorante, che hanno notato come la porta secondaria del locale, situato in zona Brera, fosse stata forzata. Il bottino dei delinquenti è stato misero, di appena mille euro, ma ovviamente l’effrazione ha destato sgomento in Lautaro e nella Gandolfo. La polizia sta indagando, ha raccolto i video delle telecamere di sorveglianza dai quali sembra che a introdursi nel “Coraje” siano stati quattro uomini incappucciati.

Inter, i furti ai danni dei calciatori

Purtroppo la notizia del furto nel ristorante di Lautaro Martinez è solo l’ultimo di una serie piuttosto lunga di reati perpetrati contro proprietà appartenenti a calciatori dell’Inter negli ultimi tempi. Un anno fa furono le abitazioni di Hakan Calhanoglu e Stefano Sensi furono svaligiate da una banda di ladri, mentre nel 2021 alcuni delinquenti si introdussero nella villa dell’ormai ex nerazzurro Arturo Vidal proprio durante il derby col Milan.