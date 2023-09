Inter, il derby con il Milan non è finito: la manita di Lautaro è virale ma ora c’è la Real Sociedad

L’entusiasmo in casa Inter è alle stelle dopo la vittoria per 5-1 nel derby contro il Milan: sui social i nerazzurri pubblicano un saluto di Lautaro Martinez che fa riferimento alla manita. Tocca Simone Inzaghi riportare la calma in vista della Champions

18-09-2023 19:29

L’entusiasmo per il derby non è ancora scemato. L’Inter ha conquistato una vittoria contro il Milan che vale sicuramente molto di più dei tre punti in classifica e di qualche sfottò nei confronti dei cugini rossoneri. Ma ora è arrivato il momento di mettere tutto da parte e cominciare a ripensare al campo e alla sfida contro la Real Sociedad che apre il cammino in Champions League.

Inter, il post di Lautaro diventa virale

Prima delle cose serie è ancora il momento di un po’ di divertimento. Vincere un derby per 5-1 non è una cosa che succede tutti i giorni e dunque qualche ora in più di festeggiamento non rappresenta certo un problema. Sui social la società nerazzurra ha pubblicato la foto di Lautaro Martinez che saluta in direzione della macchina fotografica con tanto di mano aperta quasi a indicare un 5. Una scelta che molto probabilmente non è casuale.

Lautaro Martinez: il nuovo leader nerazzurro

Il ruolo di Lautaro Martinez nell’Inter sembra essere molto diverso rispetto alla passata stagione. L’addio di giocatori importanti come Skriniar, Handanovic (che ora però potrebbe fare il suo ritorno a Milano), Brozovic e lo stesso Lukaku, sembra aver affidato a Lautaro Martinez il ruolo di leder di questa nuova Inter e l’argentino si è calato alla perfezione in questa nuova veste. Anche contro il Milan la sua è stata una gara non solo di grande livello dal punto di vista tecnico, ma soprattutto mentale: ha capito e interpretato al meglio tutti i momenti della partita prendendo parte anche al “lavoro sporco” della squadra.

Inter, Inzaghi tiene tutti concentrati in vista della Champions

Il momento della festa è finito, lo è sicuramente per Simone Inzaghi che starà già riportando tutti con i piedi per terra in vista dell’impegno di Champions League contro la Real Sociedad in programma mercoledì. Dopo aver raggiunto la finale nella scorsa stagione, i nerazzurri hanno la voglia se non l’imperativo di riprovarci e in Europa bisogna fare attenzione contro tutte le rivali, anche quelle che possono sembrare un obiettivo abbordabile.

Sul valore della formazione nerazzurra bastano le parole di Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City che ha battuto i nerazzurri nella finale di Istanbul ha elogiato l’Inter: “Ho la sensazione che l’Inter sia una delle candidate a tornare in finale di Champions League – ha detto il tecnico alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa – A Istanbul sono stati molto competitivi”.